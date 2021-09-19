В Кузбассе пара перед регистрацией брака проголосовала на выборах
Кемерово, 19 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В посёлке Рудничный Анжеро-Судженского городского округа Кузбасса молодые люди решили сначала проголосовать, а потом зарегистрировать брак. Об этом рассказал глава города Александр Рыбалко.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
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«Избирательный участок №56 в поселке Рудничном посетили молодожёны. Перед торжественной регистрацией брака пара решила заехать на участок, чтобы проголосовать», — написал Рыбалко в своём instagram.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, явка избирателей составила 61,99%.
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