Кемерово, 19 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В посёлке Рудничный Анжеро-Судженского городского округа Кузбасса молодые люди решили сначала проголосовать, а потом зарегистрировать брак. Об этом рассказал глава города Александр Рыбалко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Избирательный участок №56 в поселке Рудничном посетили молодожёны. Перед торжественной регистрацией брака пара решила заехать на участок, чтобы проголосовать», — написал Рыбалко в своём instagram.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, явка избирателей составила 61,99%.

Читайте также: Явка в Кузбассе составляет почти 62%