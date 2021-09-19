Москва, , 13:57 — REGNUM Проведение выборов в Государственную думу — это важнейшая задача министерства иностранных дел РФ. Об этом как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович выступая в информационном центре ЦИК России, рассказывая о ходе голосования граждан РФ находящихся за пределами РФ.

Выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Должен сразу сказать, что проведение выборов является важной задачей для министерства, — сказал Аскальдович. — Это наш главнейший приоритет года. МИД РФ было принято решение о создании комиссии по выборам за рубежом. Было создано в 144 странах 348 избирательных участков. В условиях пандемии это неплохая цифра. Для того, чтобы показать, насколько важно это для МИД РФ — территориальные избирательные комиссии возглавили 37 послов, 66 генконсулов, 63 советника посланника. Выстраиваем работу так, чтобы выборы прошли прозрачно и честно. В соответствии с буквой и духом закона и с теми обязательствами, которые взяла на себя РФ».

Он уточнил, что пандемия создала дополнительные трудности и вызванные ею ограничения.

«На всех избирательных участках приняты и соблюдаются самые строгие меры. Пандемия создала сложности по доставке бюллетеней на избирательные участки. МИД РФ решает возложенные на него задачи. По согласованию с ЦИК в 54 странах были проведены выездные досрочные голосования. Во всех странах голосование проходит спокойно и без эксцессов», — подытожил посол.

Напомним, что в настоящее время в Информационном центре ЦИК РФ освещается ситуация о ходе голосования граждан РФ находящихся за пределами Российской Федерации.