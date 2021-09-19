Казань, , 13:56 — REGNUM В 14 часов истекает время подачи заявок о голосовании вне помещений для голосования — на дому. Ранее глава ЦИК Татарии Андрей Кондратьев сообщал, что по итогам второго дня голосования явка составила 57,5%, при этом 10,5% избирателей проголосовали на дому.

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Если гражданин не может самостоятельно посетить участок для голосования или покинуть свою квартиру, то он может лично или при содействии иных лиц обратиться в участковую избирательную комиссию и сообщить о намерении проголосовать на дому. Заявки о голосовании вне помещений для голосования — на дому — будут приниматься сегодня до 14:00. Это можно сделать как по телефону, так и непосредственно в избирательной комиссии устно или письменно», — напомнил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии работают 2810 избирательных участков, в том числе 46 временных.