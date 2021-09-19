Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Ростовской области избирательные участки к 10:00 мск 19 сентября посетили менее трети избирателей. Такие данные приводит ЦИК.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Голосование

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За весь период на избирательные участки пришли 29,52% жителей Ростовской области с правом голоса. Подсчёт ведётся без учёта проголосовавших в дистанционном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал в очном режиме вместе с супругой в третий день выборов. Избирательные участки в Ростовской области, как и по всей стране, закроются в 20:00 мск 19 сентября по местному времени.