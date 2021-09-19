ст. Динская, , 13:53 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его супруга проголосовали на выборах депутатов Государственной думы 19 сентября. Глава региона проголосовал на участке в станице Динской, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Участие в выборах — это проявление ответственности за свою страну. Поэтому мы с супругой пришли на выборы и отдали свои голоса. Нам нужны новые свершения, новые результаты и победы, чтобы жизнь стала еще лучше. У нас есть это право, и для начала давайте придем на избирательные участки и проголосуем за Россию, Кубань, за будущее свое и своих детей», — призвал жителей региона Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00 в России проходит голосование на выборах в Государственную думу. В Краснодарском крае проходит ещё более 80 местных кампаний. На 12:00 в регионе проголосовали почти 50% избирателей — более двух миллионов человек.