Челябинск, , 13:52 — REGNUM В Челябинской области к 15:00 по местному времени (13:00 мск) явка на выборы составила уже 38,46%. Об этом сообщает облизбирком.

Выборы

ИА REGNUM

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За три часа данный показатель вырос более чем на шесть процентов. К 12:00 явка составляла 32,43%.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы вместе со всей Россией выбирают депутатов Госдумы. Также проводятся довыборы в региональное Заксобрание и выборы в муниципалитетах.