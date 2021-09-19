Самара, 19 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. 502 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в области выявили 99 062 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 3653 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 20-и таких пациентов была констатирована в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с инфекцией 82 591 человека, в том числе в минувшие сутки победили вирус 291 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 сентября в регионе за сутки выявили 488 случаев заражения коронавирусом.