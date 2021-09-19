Саранск, , 13:51 — REGNUM Мордовия попала в перечень 14 регионов России, где часть избирательных бюллетеней признаны недействительными. Об этом сообщает ЦИК РФ в официальном telegram-канале.

КОИБы Марина Каширская © ИА REGNUM

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Уточняется, что в республике выявлен брак печати бюллетеней. В связи с этим обстоятельством документы не считываются КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней).

Всего в России признаны недействительными 7465 бюллетеней.

Напомним, сбои в работе КОИБов были ранее зафиксированы в Чувашии. Из-за слабых оттисков на бланках бюллетени не всегда считывались. Факты были единичными, комплексы заменили на резервные стационарные ящики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 12:00 мск на избирательные участки пришел 304 731 житель республики, что составляет 51,6% от общего числа внесенных в списки для голосования. В республике открыты до 20:00 19 сентября 774 избирательных участка.

Ранее в ЦИК республики отмечали, что ряд избирательных участков оснащен КОИБами. В случае, если по техническим причинам комплекс не принял бюллетень, избирателю будет выдан новый документ для голосования.

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