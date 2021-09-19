Советский, Югра, 19 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Югре найдены тела двух погибших при крушении гидросамолёта, которое произошло 17 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Место крушения гидросамолёта

Серовский транспортный прокурор выехал на место катастрофы двухмоторного гидросамолета «Белый ястреб» в 91 км от города Советский вблизи озера Глубокое.

В настоящее время трупы пилота и его жены обнаружены, воздушное судно извлечено из воды.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Причины катастрофы устанавливаются. Уральской транспортной прокуратурой организована и проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.