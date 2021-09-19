Москва, , 13:50 — REGNUM Драки на территории избирательного участка № 36 в Москве не было. Об этом 19 сентября сообщила Московская городская избирательная комиссия (МГИК).

Драка Amshudhagar

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Информация о якобы имевшем место конфликте была опубликована в сети интернет. Сообщалось, что член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вырывал документы у представителя территориальной избирательной комиссии и применял при этом силу.

Проведенная МГИК проверка показала, что на территории участка представители одной из оппозиционных партий нарушали общественный порядок в помещении для голосования, препятствовали работе избирательной комиссии и голосованию избирателей.

«Было установлено, что член с ПСГ от партии без предупреждения пыталась забрать документы со стола члена УИК с ПРГ, это также подтверждается на записях с камер видеонаблюдения. Председатель написал заявление в ОВД. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Драки на участке не было», — сообщили в Мосгоризбиркоме.

Читайте ранее в этом сюжете: Треть избирателей Подмосковья уже отдали свои голоса на выборах