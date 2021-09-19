Элиста, 19 сентября 2021, 13:48 — REGNUM В Республике Калмыкия к 10:00 мск 19 сентября на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва проголосовали немногим менее 36% избирателей. Такие данные приводит ЦИК.
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За весь период голосования избирательные участки посетили 35,74% жителей Калмыкии с правом голоса.
ИА REGNUM напоминает, что все 235 избирательных участков закроются в 20:00 мск 19 сентября. Трёхдневное голосование в республике началось 17 сентября и продлилось в течение дня 18 сентября.
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