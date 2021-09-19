Кемерово, 19 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Кемерове на участке №237 выявлен вброс бюллетеней. Данный факт подтвердили наблюдатели Общественной палаты РФ.

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«Бюллетени на участке №237, где был выявлен вброс, аннулированы», — сообщили редакции «Коммерсантъ — Сибирь» в территориальной избирательной комиссии Заводского района городского округа.

В избиркоме не уточнили, сколько документов признаны недействительными.