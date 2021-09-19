Москва, 19 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав на выборах депутатов Государственной думы онлайн. Об этом сообщил сегодня, 19 сентября, заместитель главы Общественной палаты РФ, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

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«Дмитрий Сергеевич Песков 10 тысяч. Он еще не знает», — сообщил Венедиктов.

Напомним, что власти Москвы стимулировали жителей города участвовать в электронном голосовании с помощью розыгрыша квартир, автомобилей и баллов, которые можно использовать в различных маркетплейсах.

Песков сообщил, что увидел информацию о своем выигрыше, но пока не проверял её.

«Прочитал про это, но сам пока не проверял», — сказал Песков.