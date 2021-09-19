Краснодар, , 13:43 — REGNUM В Краснодарском крае на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва к 12:00 19 сентября проголосовали 49,29%, сообщили в пресс-службе администрации края.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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Всего на данный момент на избирательные участки региона пришли уже 2 124 669 человек. Участки будут открыты до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы РФ VIII созыва.