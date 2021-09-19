Москва, 19 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Конфликт главного тренера сборной России Валерия Карпина с нападающим санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артемом Дзюбой не влияет на перспективы вызова игрока в национальную российскую команду. Об этом 19 сентября рассказал тренер национальной сборной, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

"Дзюба был не готов, если проявит себя в «Зените» и станет играть лучше, то получит приглашение в национальную команду. Есть ли личный конфликт между нами? Есть, но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста, имеет значение только его форма», — сказал он.

При этом известно, что отношения между Карпиным и Дзюбой после из совместной работы в московской команде «Спартак» являются непростыми, также футболист не был приглашен в новый состав сборной России на матчи в сентябре.

Отметим, в семи матчах нынешнего чемпионата России по футболу Артем Дзюба смог отметиться тремя результативными передачами.