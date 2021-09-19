Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Свердловские полицейские получили 36 заявлений о подкупе избирателей на выборах 17−19 сентября, заявила журналистам глава регионального «Центра общественного наблюдения» Татьяна Мерзлякова.

Уильям Хогарт. Подкуп голосов. 1755

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

По словам Мерзляковой, она лично видела «подозрительно крутившихся людей» у некоторых избирательных участков, передаёт интернет-газета Znak. В полицию поступило 36 заявлений о подкупе избирателей. «Это неожиданно для меня, кандидаты и партии развернулись в этом направлении», — сказала глава центра.

Отметим, ни одно из сообщений о подкупе пока не получило подтверждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Наблюдатели попросят свердловский избирком обратить внимание на агитацию