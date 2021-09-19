Чита, 19 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 116, причём 174 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 58 705 пациентов (+62 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1363 человека (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 115 находятся в тяжёлом состоянии (+7 за сутки), 44 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+6 сутки).

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