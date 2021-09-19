Москва, , 13:35 — REGNUM На выборах в Российской Федерации 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин признаны недействительным. Об этом сегодня, 19 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Элла Памфилова Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин», — рассказала Памфилова.

Она уточнила, что в 14 субъектах Федерации имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков. Речь идет об Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России проходят трехдневные выборы в Государственную думу, а также выборов глав девяти субъектов РФ и выборы ряда законодательных собраний регионов.