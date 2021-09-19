Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Реальных доказательств использования задвоенных сейфпакетов на избирательных участках Петербурга у Горизбиркома на данный момент нет, сообщил 19 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах депутатов в Петербурге

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По его словам, во время выборов депутатов Госдумы России и Заксобрания Петербурга в интернете стали часто появляться сообщения о каких-то нарушениях, в том числе сейфпакетах с одинаковыми номерами.

«Это незаконно, совершенно недопустимо. Если у кого-то есть реальные доказательства, что есть сейфпакеты с одинаковыми номерами, это прерогатива правоохранительных органов, тут есть состав преступления. Но пока есть только анонимные сообщения», — указал Кузьмин.