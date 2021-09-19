Калуга, , 15:13 — REGNUM На выборах в Калужской области 19 сентября на 12:00 проголосовали 259 768 человек или 32,51% избирателей, включенных в списки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального избиркома.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Лидер по явке Мосальский район (60.5%). На втором месте Хвастовичский (60,43%), на третьем — Юхновский (52,96%). Наиболее низкая явка избирателей на выборах в городе Обнинске — всего 25,02%. На втором месте с конца Октябрьский округ Калуги (25,29%) и на третьем месте в рядах «отстающих» избиратели Малоярославецкого района (25,33%).

В списки избирателей области включено 796 038 человек. Голосование продлится до 20.00.

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