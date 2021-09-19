Начались съёмки документального фильма о маршале Жукове
Москва, 19 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Режиссёр Леонид Залесский начал съёмки документального фильма «Выбор Маршала» по мотивам биографии советского полководца Георгия Жукова. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.
Георгий Константинович Жуков
Выход документального фильма приурочен к 125-летнему юбилею маршала. Планируется, что картина премьера состоится в ноябре 2021 года.
Сценарий к фильму написал драматург Сандро Андроникашвили. В работе над фильмом принимают участие ведущие специалисты по истории Великой Отечественной войны.
«Лента расскажет о жизненном выборе легендарного советского военачальника маршала Георгия Константиновича Жукова в переломные для России моменты», — отметили в пресс-службе Музея Победы.