Москва, 19 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Режиссёр Леонид Залесский начал съёмки документального фильма «Выбор Маршала» по мотивам биографии советского полководца Георгия Жукова. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

Георгий Константинович Жуков

Выход документального фильма приурочен к 125-летнему юбилею маршала. Планируется, что картина премьера состоится в ноябре 2021 года.

Сценарий к фильму написал драматург Сандро Андроникашвили. В работе над фильмом принимают участие ведущие специалисты по истории Великой Отечественной войны.

«Лента расскажет о жизненном выборе легендарного советского военачальника маршала Георгия Константиновича Жукова в переломные для России моменты», — отметили в пресс-службе Музея Победы.