Чита, 19 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Забайкалье 19 сентября на 18:00 местного времени участие в выборах приняли 280 648 избирателя. Как сообщает пресс-служба правительства региона, явка составила 36,16%.

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Активнее всего на избирательные участки идут жители в ЗАТО п. Горный — 54,4%, Тунгиро-Олекминском районе — 54,09%, Могойтуйском районе — 51,31%. В Чите в лидеры по явке избирателей вышел Ингодинский административный район, где проголосовали уже 35,26% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо депутатов Госдумы, жителям Забайкалья предстоит избрать 81 главу и 885 депутатов. По состоянию на 1 июля в Забайкалье числилось 780 611 избирателей.

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