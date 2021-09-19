Оренбург, , 13:30 — REGNUM В Оренбургской области по состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) явка избирателей на выборах составила почти 32,82%. Такие данные сообщает облизбирком.

Выборы Наталья Хомутова ©

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Напомним, выборы в 2021 году из-за пандемии проходят в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Оренбуржцам предстоит выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания и депутатов ряда местных советов. В трех муниципальных образованиях проходят выборы глав.

Стоит отметить, что пять лет назад (в 2016 году) на полдень в Оренбургской области проголосовало 15,05% электората. В целом явка на прошлых выборах составила 41,62% избирателей.