Йошкар-Ола, , 13:28 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12:00 мск 19 сентября проголосовали 181 350 избирателей. Явка составила 34,14% от общего числа внесенных в списки для голосования, сообщает ЦИК республики.

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В Сернурском районе на участки уже пришли 53,09% избирателей, в Килемарском проголосовали 48,9% граждан, в Юринском — 46,03%.

В Йошкар-Оле показатель активности избирателей значительно ниже — на участки пришли 29,32% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первый двух дней голосования в ЦИК Марий Эл поступило 32 жалобы. Из общего числа обращений 23 не подтвердились, по семи в настоящее время проводится проверка. Материалы по двум жалобам, которые связаны с агитацией, направлены в Роскомнадзор.

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