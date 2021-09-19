Самара, 19 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Заморозки до —5°С ожидаются в Самарской области. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Заморозки

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Сообщается, что по области объявлен желтый уровень погодной опасности.

В ночное и утреннее время 20 сентября в регионе ожидается понижение температуры до —5°С. Спасатели рекомендуют жителям в холодную погоду не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что в Самарской области стартовал отопительный сезон.