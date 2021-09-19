Владикавказ, , 13:53 — REGNUM В последний день голосования на трехдневных выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва проголосовал врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Он пришел 19 сентября на свой избирательный участок во Владикавказе, расположенный в Национальной библиотеке.

Сергей Меняйло Sfo.gov.ru

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«Врио главы РСО-Алания Сергей Меняйло исполнил свой гражданский долг, проголосовав на выборах депутатов Государственной думы на избирательном участке № 277, расположенном в Национальной научной библиотеке РСО-Алания»,— говорится в сообщении пресс-службы центризбиркома на официальной странице в Instagram.

Напомним, через несколько минут в стенах парламента Северной Осетии состоится голосование за нового главу РСО-Алании. В числе претендентов, за которых предстоит голосовать депутатам, врио главы субъекта РФ Сергей Меняйло и два депутата парламента региона — Медея Элдзарова (КПРФ) и председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям парламента Валерий Баликоев («Патриоты России»).