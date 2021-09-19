Иваново, 19 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Ивановская область оказалась в числе 14 регионов, где признаны недействительными избирательные бюллетени. Всего по РФ аннулировано около 7,4 тыс. бюллетеней, сообщила 19 сентября председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней», — уточнила председатель ЦИК.

По информации IvanovoNews, в регионе аннулировано более 400 бюллетеней на участке в Шуе и ещё 600 в Иванове.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области, как и во всех регионах РФ, 17−19 сентября проходит трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы.