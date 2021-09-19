Саранск, 19 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 12:00 мск на избирательные участки пришел 304 731 житель республики, что составляет 51,6% от общего числа внесенных в списки для голосования, сообщили ИА REGNUM в ЦИК республики.

Марина Каширская ИА REGNUM На избирательном участке

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

В Саранске выразили свою гражданскую позицию около 95 тыс. человек — 37,4%.

Среди районов по активности голосующих продолжают лидировать Торбеевский, Ромодановский, Кочкуровский и Атяшевский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 мск явка на избирательные участки республики составила 47,72%, проголосовали 281 498 человек.

Всего в регионе проходит около 250 избирательных кампаний. Замещению подлежит 2391 депутатский мандат. Кроме депутатов Государственной думы жители республики выбирают главу региона, а также депутатов сельских и районных советов.