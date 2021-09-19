Москва, , 13:17 — REGNUM Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов проголосовал на избирательном участке №78 в московской школе 1243, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Приятно удивила явка. Обычно я голосовал здесь в гордом одиночестве, а сегодня налицо оживление. Так и должно быть», — отметил Миронов.

Парламентарий призвал граждан принять участие в голосовании.

Выборы в России проходят три дня — с 17 по 19 сентября.

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