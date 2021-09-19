Миронов принял участие в голосовании и удивился явке
Москва, 19 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов проголосовал на избирательном участке №78 в московской школе 1243, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
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«Приятно удивила явка. Обычно я голосовал здесь в гордом одиночестве, а сегодня налицо оживление. Так и должно быть», — отметил Миронов.
Парламентарий призвал граждан принять участие в голосовании.
Выборы в России проходят три дня — с 17 по 19 сентября.