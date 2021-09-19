Петрозаводск, 19 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Карелии выборах депутатов Государственной Думы России и Законодательного Собрания Республики Карелия явка избирателей, по состоянию на 12:00 19 сентября, составила 140 595 человек. Это означает, что на выборы уже пришло 27,63% от общего числа избирателей Карелии, сообщили в республиканском избиркоме.

Ремпублика Карелия на карте России

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В Карелии 17−19 сентября проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание республики, а также в муниципальные органы власти, в том числе выборы в Петрозаводский городской Совет.

Избирательные участки будут открыты весь день 19 сентября до 20:00.