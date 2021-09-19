Лондон, 19 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Известный в прошлом футболист, бывший форвард лондонских клубов «Челси» и «Тоттенхэм» Джимми Гривз умер на 82-м году жизни. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

"Мы очень опечалены, узнав о кончине великого Джимми Гривза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в клубе выразили соболезнования родным и близким известного в прошлом спортсмена.

Отметим, Джимми Гривз стал чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии, также он является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» (266 мячей) и лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата Англии (357 голов). Футболист стал в составе «Тоттенхэма» дважды обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА.