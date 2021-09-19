Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ, по данным на 10:00 19 сентября, составила 21,13%, а в Законодательное собрание города — 19,97% от общего числа избирателей. Об этом сообщил 19 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ

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В Петербурге открыты для избирателей 1940 участков. Избиратели голосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва и кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва. Кроме того, проходят выборы депутатов муниципального совета в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.