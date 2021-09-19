Владикавказ, 19 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии число проголосовавших на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва с начала дня 19 сентября выросло еще на 11%. Явка избирателей на 12:00 составила 71,22%, сообщили в региональном центризбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы» (ГАС-Выборы), на 12:00 часов 19 сентября 2021 года в голосовании приняли участие 370 758 избирателей, что составляет 71,22% от общей численности избирателей в списках избирателей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ЦИК в Instagram.

Напомним, жители Северной Осетии, помимо депутатов Госдумы, выбирают в единый день голосования, представителей в органы местного самоуправления населенных пунктов в пяти районах. Кроме того, депутаты республиканского парламента изберут нового главу РСО-Алании.