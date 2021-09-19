Курган, , 18:00 — REGNUM В Курганской области завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (18:00 мск), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выездная бригада избиркома Пресс-служба избиркома Курганской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

По состоянию на 18:00 часов по местному времени (16:00 мск) 19 сентября явка составила 46,32% от общего числа избирателей, сообщает региональный избирком.

Напомним, в Зауралье голосование проходило три дня — с 17 по 19 сентября 2021 года.