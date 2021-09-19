Барнаул, 19 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Алтайском крае в ночь на 19 сентября председатель одной участковой избирательной комиссии спала ночью на полу рядом с КОИБами. Об этом «Алтайской правде» сообщил председатель штаба общественного наблюдения за выборами Руслан Демаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По его словам, за все время он не видел таких мер безопасности на ни на одном избирательном участке.

«Видимо чтобы даже на цыпочках никто не смог пройти!» — прокомментировал он увиденное с камеры наружного наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Алтайском крае нет серьезных нарушений, замечаний, отклонений, которые могли бы повлиять на результаты свободного выбора жителей региона, известил алтайский губернатор Виктор Томенко.

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На 12:00 местного времени явка составила 28,91%.

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