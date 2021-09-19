Чебоксары, 19 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Чувашии обновлены данные по явке избирателей. За четыре часа последнего дня голосования она выросла на 4,4%. Такие сведения приводит региональный избирком в телеграм-канале.

Cap.ru На одном из избирательных участков в Чебоксарах

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

По данным на 12 часов, в Чувашии проголосовало 43,94% избирателей. Таким образом, сегодня, 19 сентября, за четыре часа с 8 до 12 часов, явка выросла на 4,4%.

Напомним, что парламентские выборы стартовали 17 сентября. В первый день на участки пришли 20,65% избирателей, по итогам двух дней явка составила 36,11%.

Явка превышает прошлые выборы в нижнюю палату парламент. Отметим, что в 2016 году на выборах в Госдуму Чувашии к 12 часам гражданский долг выполнили 26,89% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выбирают депутатов Госдумы России, Госсовета республики, Красноармейского и Шумерлинского округов. Кроме того, идут довыборы.