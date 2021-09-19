Белгород, 19 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Отопительный сезон стартует в Белгородской области. Об этом 19 сентября на своей странице в социальной сети сообщил глава регионального департамента ЖКХ Константин Полежаев.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

Власти решили не дожидаться нормативной среднесуточной температуры и в связи с похолоданием начать отопительный сезон с 20 сентября. В первую очередь тепло начнут давать на социальные объекты.

«Чуть позже подключим и жилой фонд. Регион хорошо подготовился к зиме: как в части реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, так и по подготовке жилфонда к подаче отопления. Это, в том числе, отмечали и на федеральном уровне», — написал Константин Полежаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области 5 615 многоквартирных домов, из них 5 145 — с централизованной системой отопления.