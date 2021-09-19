Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM По состоянию на 12 часов в воскресенье, 19 сентября, в Ленинградской области проголосовали 403 тысячи 454 граждан, что составляет 29% от числа избирателей, внесенных в списки.

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Активность избирателей дана с учетом проголосовавших 17 и 18 сентября, в ипервые два дня трехдневного голосования, сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

19 сентября в Ленинградской области завершающий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.

Как, по состоянию на

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