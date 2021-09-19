Пермь, 19 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Пермском крае за два с половиной дня голосования в крайизбирком поступило 6 тысяч обращений от избирателей. Все подозрения на нарушения не подтвердились. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса на постоянной (штатной) основе Антон Маклаев.

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«Жалоба — это подтверждённый факт по закону. Обращение — это сообщение о возможном нарушении», — подчеркнул он и резюмировал, что жалоб в крайизбирком не поступало.

Замруководиеля Общественной палаты Прикамья, руководитель Центра общественного наблюдения региона Александр Мухин со своей стороны также отметил отсутствие жалоб и наличие обращений. Причем многие обращения связаны с фейковой информацией. Так, один мужчина полчаса возмущался по поводу несоблюдения масочного режима на избирательном участке, указывая на фото, размещенное в интернете. В итоге информация не подтвердилась, пермяк стал жертвой фейка.

По словам Мухина, в интернете много фейковой информации, причем публикуются фотографии, по которым невозможно определить ни конкретное место, ни время, когда сделано фото.

На горячую линию, организованную в рамках выборов, пермяки часто обращаются с вопросами — где и как можно проголосовать, если проживаешь по одному адресу, а зарегистрирован по другому.

В крайизбирком обращения поступали в связи с проблемами получения в системе «Мобильный избиратель».

Напомним, в Пермском крае с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов разных уровней: федерального, регионального и муниципального.