Сеул, 19 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Первые две модели смартфона с гибким экраном от американской компании Apple появятся на рынке в 2023 году. Об этом сообщает портал Business Korea со ссылкой на источники в отрасли.

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Компания Apple запатентовала две модели смартфонов с гибким экраном ещё в 2016 году. У одной из этих моделей при складывании соприкасаются верхняя и нижняя стороны устройства, у второй — левая и правая часть.

По данным издания, в настоящее время Apple работает над складным OLED-дисплеем совместно с южнокорейской компанией LG Display. Сообщается, что первой моделью смартфона с гибким экраном от Apple станет горизонтальная «раскладушка» с диагональю экрана 7,5 дюйма.

Ожидается, что Apple выпустит смартфон с гибким экраном в 2023 году. Эксперты считают, что американской компании не удастся быстро достичь лидерства в этом сегменте. Сейчас на рынке смартфоном с гибким экраном доминирует южнокорейская компания Samsung с долей рынка в 87%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 13.