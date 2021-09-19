Москва, , 13:03 — REGNUM Первые итоги выборов в Государственную думу станут известны поле 21:00 по московскому времени. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, первые итоги выборов депутатов в Госдуму появятся после того, как закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

Напомним, что выборы в Государственную думу, а также выборы ряда глав регионов и законодательных собраний субъектов Федерации проходят в России в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.