Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко проголосовала на избирательном участке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

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Матвиенко отдала свой голос на избирательном участке №2237, участок расположен на Таврической улице.

«Голосование организовано удобно, комфортно, безопасно», — поделилась впечатлением Матвиенко.

Выборы в России проходят три дня — с 17 по 19 сентября, в Санкт-Петербурге избирают депутатов Госдумы и депутатов Законодательного собрания города.