Москва, , 13:04 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, — заключительный день выборов, когда жители Москвы могут проголосовать за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ, на довыборах в Мосгордуму и на выборах в муниципальный совет района Щукино. На дистанционном электронном голосовании было выдано более 1,7 млн бюллетеней, система учета электронных бюллетеней работает стабильно, без сбоев, в круглосуточном режиме.

Дистанционное электронное голосование Er. ru

Избирательные участки закроются ровно в 20:00, а у участников электронного голосования вход в систему заблокируется в 19:59. После этого у них будет еще 15 минут на то, чтобы определиться со своим выбором, отметили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в текущем режиме получает сообщения наблюдателей и контролирует ход выборов с помощью видеокамер.