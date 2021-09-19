Уфа, , 13:03 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы России восьмого созыва. Об этом он сообщил 19 сентября на своей странице в социальной сети.

Радий Хабиров Glavarb.ru

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«Свой выбор сделали», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 12 часов местного времени 19 сентября в республике приняли участие в голосовании 53,5% от числа включенных в списки избирателей.