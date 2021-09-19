Манчестер, Великобритания, 19 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Уругвайский форвард футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани на намерен уходить из своей команды из-за возвращения в ее состав португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом 19 сентября сообщает ESPN.

Ailura Эдинсон Кавани

По данным источника, 34-летний футболист собирается побороться за место в стартовом составе «МЮ» и не считает приход Роналду в команду препятствием для себя.

Отметим, Эдинсон Кавани перешел в «МЮ» из команды «Пари Сен-Жермен» в 2020 году и в нынешнем сезоне сыграл за новый клуб в одном матче, проведя на поле 37 минут. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.