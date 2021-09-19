Москва, , 12:58 — REGNUM Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала верхом цинизма и наглости, случай, когда на одном из избирательных участков России, видеокамера была на несколько минут закрыта шваброй. Об этом как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявила Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК России.

Элла Памфилова Cikrf.ru

«Верх цинизма и наглости и самоуверенности. Немедленно принимать решения! Уволить председателя и передать дело в правоохранительные органы. И отменить там все, что можно отменить», — сказала Памифлова.

Напомним, что есть сведения, что указанный инцидент произошел в городе Пятигорске на избирательном участке №1085.