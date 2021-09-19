Симферополь, , 12:56 — REGNUM Почти 40% избирателей проголосовали на выборах депутатов Государственной думы на территории Республики Крым на 12:00 19 сентября. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев.

Выборы ИА REGNUM

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«На 12:00 в Республике Крым приняли участие в голосовании 590,1 тыс. избирателей, что составляет 39,33%», — сказал Малышев.

Самую высокую активность демонстрируют избиратели Евпаторийского избирательного округа — здесь явка составила почти 42%, в Керченском округе проголосовали чуть более 40%, в Симферопольском — менее 36%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 17, 18 и 19 сентября проходит трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы.