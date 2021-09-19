Обнинск, Калужская область, 19 сентября 2021, 13:07 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 19 сентября посетил Обнинск, чтобы принять участие в выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации и представительных органов местного самоуправления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Руководитель области сообщил, что и на его избирательном участке, и в целом в Калужской области работа на выборах организована очень корректно.
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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 19 сентября в регионе проголосовало более 29% избирателей. На это время явка избирателей в Обнинске — одна из самых низких по области и составила 22,76%
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