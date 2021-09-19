Рязань, 19 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Избиратель в оранжевом костюме водолаза пришёл на участок №1023 в Рязани, сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии.

Цитата из видео Водолаз на выборах в Рязани

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Мужчина предъявил члену УИК паспорт, получил бюллетень и проголосовал. Это не первый необычный избиратель — в Рязанской области 17−18 сентября свой выбор сделали рыцари в доспехах, спортсмен-лыжероллер, избирательница с полным ведром грибов. Ещё на двух рязанских участках члены УИК вынуждены были отказать в голосовании динозавру и миньону — у них с собой не было документов.

В регионе работает 1 001 участковая избирательная комиссия.